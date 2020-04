"Мы все скоро выздоровеем". Лещенко поблагодарил за поддержку

View this post on Instagram

Дорогие друзья, хочу сказать огромное спасибо, всем, кто принял участие в песенном домашнем флэшмобе " Надежда". Это нужно и тем, кто остался один на один со своей болезнью. Верьте, мы все скоро выздоровеем, этот мир изменится для каждого из нас, а ценности наконец-то приобретут истинный смысл. Искусство, музыка и стихи, всегда были душой нашего народа, а песня особым способом объединяла всех нас , вселяя любовь, веру и надежду. Поэтому давайте споем. Искренне ваш, Лев Лещенко. Фотограф : Олег Пучков #левлещенко #лещенко #ЛевНадежда