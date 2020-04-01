"Мы все скоро выздоровеем". Лещенко поблагодарил за поддержку

- Дорогие друзья, хочу сказать огромное спасибо всем, кто принял участие в песенном домашнем флэшмобе "Надежда". Это нужно и тем, кто остался один на один со своей болезнью. Верьте, мы все скоро выздоровеем, этот мир изменится для каждого из нас, а ценности наконец-то приобретут истинный смысл, — написал певец.Напомним, что директор культурного фонда Лещенко Андрей Гайдель попросил поклонников певца поддержать его, записав песню "Надежда" на видео.Ранее Лев Лещенко был госпитализирован с пневмонией, которая развилась на фоне коронавируса. По последним данным, певец был переведен в общую палату и сейчас ему ничего не угрожает.На сегодняшний день известно о 3548 случаях заболевания коронавирусной инфекцией в России. 771 случая заболевания зафиксировано за последние сутки, 235 человек выздоровело, умерло 30.