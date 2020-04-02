- У нас очень хороший прогресс, и я думаю, что завтра или, в крайнем случае, в субботу, мы об этом объявим.
Считаю, что распускать игроков в текущей ситуации не только нецелесообразно, но и вредно. Легионеры никуда не уехали, все игроки работают по графикам, составленным тренерским штабом и физиотерапевтом, - цитирует Медведева ТАСС.
Ранее о снижении зарплат у футболистов на 40% объявил московский "Спартак".
Такие меры связаны с приостановкой чемпионата России из-за распространения коронавируса в стране. За минувшие сутки на территории России зафиксирован 771 случай заражения коронавирусной инфекцией. Всего зафиксировано 3548 случаев.
Также РФС заявил, что футбольный сезон не начнётся ранее конца марта.
Медведев назвал даты, когда в "Зените" объявят о сокращении зарплат
Президент "Зенита" Александр Медведев подтвердил, что зарплаты в клубе будут сокращены.
Фото: Комменсантъ
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!