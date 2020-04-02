Об этом сообщил сам предприниматель.
- Это позволит мне сосредоточиться на своем здоровье, что сейчас является моим основным приоритетом, - рассказал Тиньков.
Также он передал право владения своими акциями TCS Group в семейный траст.
Напомним, "Тинькофф Банк" стал титульным спонсором Чемпионата России. Теперь он называется Тинькофф Российская Премьер-лига.
Тиньков ушёл с поста главы совета директоров "Тинькофф Банка"
Бизнесмен Олег Тиньков покинул пост главы совета директоров "Тинькофф Банка".
Фото: ТАСС
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