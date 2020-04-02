Тиньков ушёл с поста главы совета директоров "Тинькофф Банка"

Бизнесмен Олег Тиньков покинул пост главы совета директоров "Тинькофф Банка".

Фото: ТАСС

Об этом сообщил сам предприниматель.



- Это позволит мне сосредоточиться на своем здоровье, что сейчас является моим основным приоритетом, - рассказал Тиньков.



Также он передал право владения своими акциями TCS Group в семейный траст.



Напомним, "Тинькофф Банк" стал титульным спонсором Чемпионата России. Теперь он называется Тинькофф Российская Премьер-лига.