- У меня был опыт игры в России с зимним перерывом на месяц. Он просто убил меня. Он всё сгубил — физическую форму, моральное и психическое состояние. Всё потому, что моё тело не привыкло к подобным перерывам, и теперь это произойдёт со всеми. Если через некоторое время сезон будет продолжен, он будет восприниматься как совершенно новый сезон, потому что тренировки в домашних условиях — это ничто, - цитирует игрока BeSoccer.
Также полузащитник считает, что сезон будет продолжен, но без зрителей.
34-летний Сапатер выступал в составе московского "Локомотива" с 2011 по 2015 годы, став бронзовым призёром чемпионата России.
Приоставка всех европейских чемпионатов, кроме белорусского, связана с пандемией коронавируса в мире. Общее число выявленных случаев заболевания коронавирусом в мире превысило 1 миллион. 219019 человек вылечились, 55 тысяч - умерло.
В России 4149 случаев заболевания. 281 человек выздоровел, 34 граждан умерло.
Сапатер: зимний перерыв в РПЛ просто убил меня. Теперь это произойдёт со всеми
Полузащитник "Сарагосы" Альберто Сапатер, ранее выступавший за "Локомотив", провёл аналогию между нынешним карантином и зимней паузой РПЛ.
Фото: "СЭ"
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