Широков: говорят: "Газпром" — народные деньги. А "Лукойл" — это что? Федун и Алекперов не народные деньги тратят?

Экс-полузащитника "Зенита" и "Спартака" Роман Широков поделился мнением о финансировании клубов.
Фото: ФК "Спартак"
— Вот все говорят: "Газпром" — народные деньги. А «Лукойл" — это что? Леонид Федун и Вагит Алекперов не народные деньги тратят? «Спартак» — это частные инвестиции, конечно. Нефть — везде нефть, это народные деньги, как у нас говорят. Но мы уже выяснили, что питерская нефть — народная, а в "Лукойле" — нет, - цитирует Широкова "Чемпионат".

38-летний Широков выступал за "Зенит" с 2008 по 2014 годы, став двукратным чемпионом России, победителем кубка и дважды суперкубка страны. Также выиграл вместе с командой кубок и суперкубок УЕФА.

В "Спартаке" футболист играл в сезоне 2014/15. Также за свою карьеру успел поиграть в "Краснодаре", ЦСКА и "Рубине".

Карьеру россиянин завершил в 2016 году, сейчас выступает экспертом и комментатором на телевидении.





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Теги: Спартак Зенит Широков
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