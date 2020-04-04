"Крайней датой возобновления сезона РПЛ является 12 июля. Она совпадает с датой, исходящей от Ассоциации европейских клубов. Нужно две недели для тренировочного процесса, чтобы выйти на игровой уровень, то есть легко посчитать, что в конце июня нужно принимать решение", — цитирует Медведева ТАСС.
"Зенит" после 22-х туров лидирует в турнирной таблице РПЛ. Подопечные главного тренера Сергея Семака набрали 50 очков и опережают ближайших преследователей на 9 баллов.
Ранее Александр Медведев сообщал, что в "Зените" обсуждают возможность снижения заработных плат футболистов в связи с приостановкой сезона.
Напомним, что в настоящее время чемпионат России по футболу приостановлен до 31-го мая из-за распространения коронавирусной инфекции.
На сегодняшний день в России зафиксировано 4 731 случай заражения коронавирусом. От COVID-19 погибло 43 человека.
Гендиректор "Зенита" назвал крайнюю дату возобновления РПЛ
Гендиректор "Зенита" Александр Медведев сообщил крайнюю дату возобновления чемпионата России.
Фото: Коммерсантъ
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