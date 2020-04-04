"Самоизоляция проходит хорошо, сижу у себя дома за городом и иногда прогуливаюсь по посёлку. Поднял весь архив, который собирал долгие годы. Читаю, изучаю. Сейчас вот читаю книгу Свена-Йорана Эрикссона, а также смотрю чемпионат Белоруссии. Очень слабо, конечно, кошмар какой-то. Техническое оснащение очень слабое, но борются, бегают, желание огромное, но в целом очень слабо", — цитирует Тарханова "Чемпионат".
Напомним, что Высшая лига Белоруссии - единственный футбольный чемпионат в Европе, который не был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Матчи чемпионата Белоруссии в России можно посмотреть на телеканале "Матч ТВ", который недавно приобрел права на трансляции игр.
Все остальные европейские чемпионаты а также игры еврокубков были приостановлены по причине распространения коронавирусной инфекции.
В Белоруссии зарегистрирован 351 случай заражения коронавирусом. 53 человека выздоровело.
Общее число зараженных вирусом COVID-19 во всем мире превысило 1 139 000 человек. Скончалось более 60 000 человек.
Тарханов: чемпионат Белоруссии - очень слаб. Кошмар какой-то
Вице-президент "Пюника" Александр Тарханов оценил уровень чемпионата Белоруссии по футболу.
Фото: Sportbox
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