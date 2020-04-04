После 22-х туров "Динамо" находится на шестой строчке РПЛ.
- Не хочется сейчас загадывать, давать надежду и обещания нашим болельщикам. Но как капитан хочу сказать от лица команды, что мы предпримем все усилия, чтобы прогрессировать, идти вперед.
У нас сейчас сильный подбор футболистов, руководители делают все, чтобы мы качественно играли. Новый стадион, прекрасные болельщики — в общем, все складывается для того, чтобы мы шли к цели стать первыми.
Каждый сезон ставлю перед собой задачу завоевать трофей. И максимально к ней стремлюсь, - приводит слова Шунина fcdin.com.
Отметим, что в последний раз чемпионом "Динамо" становилось в 1976 году.
Ранее РФС принял решение продолжить паузу российского футбола до 31 мая из-за пандемии коронавируса.
Шунин ответил на вопрос, когда "Динамо" станет чемпионом
Капитан бело-голубых Антон Шунин оценил перспективы московской команды.
Фото: ФК "Динамо"
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