- Осознаю, что "Спартак" — самый большой клуб. С героической историей… Да, был такой вариант, была названа сумма, пришло трансферное письмо. Но все решил разговор с Бердыевым. Вся эта тягомотина с переходом длилась где-то две недели, я чувствовал себя в это время не в своей тарелке.
Бердыев выполнил все пожелания мои и агента. И я решил, что не стоит уходить от тех людей, которые тебе доверили и которые попросили остаться, помочь, - цитирует вратаря "Матч ТВ".
39-летний Рыжиков с 2008 по 2018 год защищал цвета "Рубина". В нынешнем сезоне он провёл за "Крылья" 19 матчей в РПЛ. Самаарцы идут на 15-м месте с 22 очками.
Рыжиков объяснил, почему отказал "Спартаку"
Вратарь "Крыльев Советов" Сергей Рыжиков рассказал о несостоявшемся переходе в "Спартак".
Фото: ПФК "Крылья Советов"
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