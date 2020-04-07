"31 марта руководство объявило, что за март, апрель и май будет выплачено 50% зарплаты. Нас поставили перед фактом, сказали, что в будущем, может быть, что-то возвратят. Это нормальное явление, когда футболисты идут на сокращение зарплат, чтобы у клуба была возможность удержаться на плаву", — цитирует Дюпина сайт "Матч ТВ".
В нынешнем сезоне на счету Юрия Дюпина 22 матча за "Рубин" в российской Премьер-лиге.
Дюпин стал игроком "Рубина" летом прошлого года, перейдя на правах свободного агента из махачкалинского "Анжи". Действующий контракт 32-летнего голкипера рассчитан до лета 2023-го года. Transfermarkt оценивает Дюпина в 1,7 миллиона евро.
"Рубин" после 22-х туров занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка.
В настоящее время чемпионат России по футболу приостановлен до 31-го мая из-за пандемии коронавируса. Решение о снижении заработных плат было принято во многих клубах РПЛ, в том числе в "Спартаке" и "Зените".
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Дюпин: "Рубин" поставил перед фактом, что выдадут 50% зарплаты
Вратарь "Рубина" Юрий Дюпин рассказал о снижении заработных плат в казанском клубе.
Фото: ФК "Рубин"
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