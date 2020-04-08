Живоглядов: меня хотели видеть в ЦСКА

Защитник московского "Локомотива" Дмитрий Живоглядов рассказал, что в 2019-м из "Уфы" он мог отправиться в ЦСКА.
Фото: ФК Локомотив Москва
- В тактике Гончаренко очень сильный спец. Виктор Михалыч много со мной разговаривал, объяснял, присылал нарезки. Гончаренко видел меня на позиции правого центрального защитника и показывал, как нужно совершать перестроения на примере Леонардо Бонуччи и Андреа Бардзальи.

Гончаренко приглашал меня в ЦСКА? Насколько я знаю, интерес от клуба и правда был, меня хотели видеть меня в команде. Дальше переговоры шли уже на уровне клубов, но всех деталей я не знаю, - приводит слова Живоглядова Sport24.

Напомним, Дмитрий Живоглядов выступал за уфимский клуб с 2016 по 2019. В составе команды из Башкортостана защитник провел 69 матчей и забил 2 гола. В московский "Локомотив" Живоглядов перешел в июне 2019-ого. За железнодорожников в РПЛ защитник провел 10 матчей.

После 22-х туров, красно-зеленые располагаются на 2-й строчке таблицы РПЛ, имея в активе 41 очко. Отставание от лидирующего "Зенита" составляет 9 баллов. Также 41 очко имеет "Краснодар".


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Живоглядов Гончаренко Уфа ЦСКА Локомотив
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Лепехин: Кокорин зарабатывает свои деньги. Никого не грабит. Не ворует
Агент Смольникова рассказал про интерес к игроку из Европы
Шюррле не собирается переходить в "Бешикташ"
Член совдира "Локо" Бабаев: Геркус выражал мнение, что с Семиным команда не сможет занять высокого места
Асхабадзе: на данный момент лучший тренер для "Спартака" — именно Карпин или Черчесов 4
Роналдиньо освобожден из тюрьмы 1
Агент Озила порекомендовал футболистам не соглашаться на урезание зарплаты
Моуринью получил выговор от "Тоттенхэма" за нарушение карантина
Евсеев - о Йокиче: не позволил Малкому, купленному у "Барселоны" за 40 миллионов, проявить себя
"Нога бога". ЦСКА оригинально поздравил Акинфеева с днем рождения (видео) 2
Экс-игрок сборной СССР - о Дзюбе: точно не затерялся бы даже в ведущих клубах Германии
"Как же во время такой вынужденной паузы не сделать драники?" Гончаренко показал, чем занимается во время самоизоляции
"Севилья" объявила о снижении зарплат на 70 процентов
Президент "Урала" о сокращении зарплат игроков: приедут легионеры - тогда посмотрим
Титов: для наших клубов играть по 2 раза в неделю - идеальный график 3
Безуглов: не стоит сравнивать смертность от короновируса с гриппом
Живоглядов: меня хотели видеть в ЦСКА
Газизов: только Круговой и Беленов пошли на сокращение зарплаты? Это все фейки!
Блаттер рассказал о политическом вмешательстве, из-за которого в США не состоится ЧМ-2022 2
Юристы уверены, что обвинения со стороны США в даче взятки ФИФА доказать практически невозможно
"Реал" не планирует возвращать Роналду
Вратарь "Смолевичей" Фильцов: здоровье людей важнее, чемпионат нужно приостановить
Абрамович, Рыболовлев, Федун в двадцатке миллиардеров "Forbes" 2
Источник: на сокращение зарплаты в "Уфе" согласились только Круговой и Беленов 8
Игорю Акинфееву – 34! Как начинал лучший вратарь в истории России 1
Касильяс: я бы хотел вернуться в "Реал"
АПЛ, возможно, не возобновит текущий сезон
Коноплянка: болею за Черышева. Хочу, чтобы он взял Ла Лигу 1
Нолито поделился своим главным впечатлением от России
Нолито: Смолов - сильный форвард, Головин может стать игроком экстра-класса
Все новости