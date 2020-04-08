- В тактике Гончаренко очень сильный спец. Виктор Михалыч много со мной разговаривал, объяснял, присылал нарезки. Гончаренко видел меня на позиции правого центрального защитника и показывал, как нужно совершать перестроения на примере Леонардо Бонуччи и Андреа Бардзальи.
Гончаренко приглашал меня в ЦСКА? Насколько я знаю, интерес от клуба и правда был, меня хотели видеть меня в команде. Дальше переговоры шли уже на уровне клубов, но всех деталей я не знаю, - приводит слова Живоглядова Sport24.
Напомним, Дмитрий Живоглядов выступал за уфимский клуб с 2016 по 2019. В составе команды из Башкортостана защитник провел 69 матчей и забил 2 гола. В московский "Локомотив" Живоглядов перешел в июне 2019-ого. За железнодорожников в РПЛ защитник провел 10 матчей.
После 22-х туров, красно-зеленые располагаются на 2-й строчке таблицы РПЛ, имея в активе 41 очко. Отставание от лидирующего "Зенита" составляет 9 баллов. Также 41 очко имеет "Краснодар".
Живоглядов: меня хотели видеть в ЦСКА
Защитник московского "Локомотива" Дмитрий Живоглядов рассказал, что в 2019-м из "Уфы" он мог отправиться в ЦСКА.
Фото: ФК Локомотив Москва
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