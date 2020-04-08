Отметим, что Савичев проживает в Германии.
- Догонит ли "Боруссия" "Баварию"? Хотелось бы. Но там есть Левандовски, который уже забил 25 мячей. "Бавария" с ним и без него – две разные команды. Как "Зенит" без Дзюбы? Я не стал бы сравнивать Артема с лидером "Баварии". Он все-таки больше командный игрок, который во многом зависит от партнеров.
Потянул ли бы Дзюба в немецком чемпионате? С его манерой игры, умением вести силовую борьбу и способностью выигрывать второй этаж, думаю, Артем точно не затерялся бы даже в ведущих клубах, – приводит "СЭ" слова бывшего футболиста.
В текущем сезоне Дзюба провел 21 игру в рамках РПЛ, забил 13 мячей и сделал десять ассистов.
"Зенит" после 22-х туров лидирует в чемпионате России, который был приостановлен до 31 мая в связи с распространением коронавируса.
Экс-игрок сборной СССР - о Дзюбе: точно не затерялся бы даже в ведущих клубах Германии
Бывший форвард сборной СССР и московского "Торпедо" Юрий Савичев поделился мнением об уровне нападающего "Зенита" Артема Дзюбы.
Фото: Rusfootball.info
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