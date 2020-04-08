"Не жалею об уходе из "Локомотива". Там смена руководства была… В футболе ничего не утаишь, это невозможно. Рано или поздно все всплывает. Поэтому я спокойно отнесся. Никакой принципиальности у меня по отношению к клубу нет. Я как любил "Локомотив", родную команду, так и люблю. И люблю болельщиков. Отдал команде много сил и здоровья", — цитирует Черевченко "Матч ТВ".
Игорь Черевченко возглавлял московский "Локомотив" с 2015-го по 2016-й год.
С 2018-го года Черевченко работает в тульском "Арсенале".
В нынешнем сезоне его подопечные занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков.
В настоящее время чемпионат России по футболу приостановлен до 31-го мая из-за распространения коронавирусной инфекции.
Черевченко: не жалею об уходе из "Локомотива". Как любил родную команду, так и люблю
Главный тренер тульского "Арсенала" Игорь Черевченко заявил, что до сих пор любит московский "Локомотив".
Фото: newstula.ru
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