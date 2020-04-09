В частности, 32-летнего Фролова попросили в трёх словах описать Россию.
- Коронавирус, нефть, Путин, - ответил вратарь.
Полное интервью вы можете посмотреть по ссылке.
Фролов перешёл в "Крылья Советов" в зимнее трансферное окно. Ранее в РПЛ он выступал за "Сочи" и "Оренбург".
В России зафиксировано 10131 случай заражения коронавирусом. 698 человек выздоровели, 76 - умерло.
"Коронавирус, нефть, Путин". Фролов в трёх словах о России
Вратарь самарских "Крыльев Советов" Евгений Фролов ответил на вопросы пресс-службы команды.
Фото: Rusfootball.info
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