Йиранек: все, что есть у "Спартака" — заслуга Федуна

Экс-защитник "Спартака" Мартин Йиранек поделился впечатлениями от владельца московского клуба Леонида Федуна.
Фото: РИА Новости
"Какое впечатление оставил Леонид Федун? Только самое лучшее: он же содержит команду и построил стадион. Если бы не он, то я не знаю, что происходило бы в "Спартаке". Все должны быть очень рады, что есть такой человек. Все, что есть у "Спартака" — это его заслуга.

Особо с командой он не общался, в раздевалку не заходил. Если только перед сезоном руководство приходило, общалось с командой, а по ходу сезона уже нет.

Надо понимать, что стадион, на котором "Спартак" играет, — его заслуга. У каждого свое видение на то, как все должно быть. Если есть человек, который считает, что он может быть лучше Федуна, его нужно показать. Руководить таким клубом, как "Спартак", вообще непростая вещь. А многие думают, что это легко", — цитирует Йиранека Sport24.

Напомним, что Леонид Федун в 2003-м году приобрел контрольный пакет акций российского футбольного клуба "Спартак", который в то время был близок к банкротству. За эти годы "Спартак" стал чемпионом и выиграл Суперкубок России.

В 2014-м году у "Спартака" появился собственный стадион - "Открытие Арена".

В нынешнем сезоне "Спартак" после 22-х туров занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Доменико Тедеско набрали 28 очков.


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Теги: Йиранек Федун Спартак
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