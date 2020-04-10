Напомним, что нападающий играет за "Тамбов" на правах аренды. Игрок принадлежит московскому "Спартаку".
- Мечта? Это победа в Лиге чемпионов за "Спартак"!
Гол в финале не будет приоритетом. Хоть 30 матчей не буду забивать, главное — поднять этот трофей, - приводит РПЛ слова Мелкадзе.
Отметим, что в текущем сезоне форвард забил шесть голов и сделал три ассиста.
"Тамбов" после 22-х туров находится на десятой строчке, РПЛ приостановлена до 31 мая из-за пандемии коронавируса.
Мелкадзе: мне не помогает, не мотивирует, когда с трибун оскорбляют
Мелкадзе рассказал о мечте выиграть Лигу чемпионов со "Спартаком"
Нападающий "Тамбова" назвал, что ему необходимо для футбольного счастья.
Фото: ФК "Спартак"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!