Также ветеран красно-белых прокомментировал идею ввести в Москве систему пропусков на время пандемии.
На данный момент в России уже больше десяти тысяч подтвержденных коронавирусных диагнозов.
- Сижу дома и никуда не выхожу. Был же момент, когда остановили и пригрозили штрафом. Подумал, зачем кого-то раздражать.
В целом, считаю, всем надоело сидеть дома, но другого у нас ничего нет. Нужно как-то выдержать это всё и не заболеть. Видел информацию про пропуска в Москве — нужная мера, но от вируса не защитит, - приводит "Чемпионат" слова бывшего футболиста.
Гаврилов: делать нечего. Я вот три недели никуда не выходил
Гаврилов: остановили и пригрозили штрафом. Подумал, зачем кого-то раздражать
Бывший игрок "Спартака" Юрий Гаврилов рассказал, как проходит его самоизоляция.
Фото: foot.life
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