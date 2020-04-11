— Что касается введения пропусков на выход из дома, такие меры есть и в Европе. Друзья из разных стран пишут, что никаких проблем там это не создаёт. Ситуация сейчас серьёзная.
Кафельников заявил, что не будет "нацеплять" на себя "электронный ошейник"? Люди, которые безалаберно относились к серьёзным вещам, были всегда. Когда вирус пройдёт рядом, они изменят мнение. Тем более смартфон — это уже электронный ошейник, — рассказал Булыкин в интервью "Чемпионат".
Ранее Кафельников в твиттере написал, что не готов отдать свою свободу и, следовательно, позволить отслеживать своё передвижение.
40-летний Булыкин за годы карьеры поиграл в "Локомотиве", "Динамо", "Байере", "Андерлехте", "Фортуне", "Ден Хааге", "Аяксе", "Твенте" и "Волге". Ныне он советник президента в "Локомотиве".
Пропускной режим — одна из мер противодействия распространению коронавирусной инфекции. В России за последние сутки у 1 667 человек выявили коронавирус (Всего — 13 584). 1 045 человек выздоровело, 106 случаев закончились летальным исходом.
Булыкин - о словах Кафельникова: люди, которые безалаберно относились к серьёзным вещам, были всегда
Экс-нападающий московского "Локомотива" Дмитрий Булыкин прокомментировал возможное введение пропускной системы в столице.
Фото: ФК "Локомотив"
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