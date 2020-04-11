"Зенит" представил сборную из Юриев в честь Дня космонавтики (фото)

Поздравляем с праздником и представляем сборную Юриев «Зенита» ??#ДеньКосмонавтики pic.twitter.com/FkKNd1k5PB— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) April 12, 2020
Из действующих игроков "сине-бело-голубых" в команде один футболист - Юрий Жирков, на счету которого 101 матч в составе "Зенита".
"Зенит" в нынешнем сезоне РПЛ занимает первое место в турнирной таблице после 22-х туров. Подопечные Сергея Семака набрали 50 очков.
В настоящее время чемпионат России по футболу приостановлен до 31-го мая из-за распространения коронавирусной инфекции.