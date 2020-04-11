"Я просмотрел ролик, наверное, его просто не так поняли, не думаю, что он это говорил всерьез. Если бы он упирался и на чем-то настаивал — это одно дело, а так, не стоит это воспринимать всерьез. А он сказал, что вместе с ребятами выступает за одну позицию", — цитирует Филатова ТАСС.
Вчера перуанский нападающий выразил недовольство тем, что в московском клубе сократили зарплаты игрокам.
"Пусть делают, что хотят, но не трогают мои деньги". Фарфан остался недоволен сокращением зарплаты
Позже Фарфан заявил, что его слова были неверно истолкованы.
Фарфан перевел в шутку ранее сказанные резкие слова о сокращении зарплат в "Локомотиве"
"Локомотив" после 22-х туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Юрия Семина набрали 41 очко и отстают от лидирующего "Зенита" на 9 баллов.
Ранее стало известно, что футболисты "Локомотива" пошли на 40%-ное снижение зарплат в связи с паузой в РПЛ. Сезон приостановлен до 31-го мая из-за пандемии коронавируса.
Член совета директоров "Локо": наверное, Фарфана просто не так поняли
Член совета директоров "Локомотива" Валерий Филатов прокомментировал высказывания форварда московского клуба Джефферсона Фарфана о нежелании идти на понижение заработной платы.
Фото: ФК "Локомотив"
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