В частности, у футболиста спросили, кого он считает лучшим игроком в Counter Strike.
— Лучший игрок в CS:GO для меня — Кирилл Кокорин, брат Сани. Я сильнее его вживую не видел никого, — рассказал Мамаев.
Также игрок добавил, что он не брал в расчёт профессиональных киберспортсменов.
31-летний Мамаев осенью расторг контракт с "Краснодаром" и подписал с "Ростовом". За новую команду футболист дебютировал в матче с ЦСКА, где забил гол.
Мамаев считает, что брат Кокорина лучше всех играет в Counter Strike
Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев ответил на вопросы болельщиков в инстаграме своей жены Аланы.
Фото: РИА Новости
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