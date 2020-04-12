"Ахмат" - сила! Грозный стал мне вторым домом". Визеу опроверг желание вернуться в Бразилию

Бразильский форвард "Ахмата" Визеу опроверг слова о желании вернуться на родину в период пандемии.

Фото: РПЛ

"После двух моих лайвов в Instagram в одном русском издательстве вышло интервью якобы от моего имени, где говорится, что мне и моей семье некомфортно в Грозном из-за распространившейся коронавирусной инфекции.



В своих лайвах я наоборот говорил, что мне живётся спокойно в Грозном со своей семьёй, что мы чувствуем себя здесь в безопасности. Всё, что написано в этом интервью, – неправда.



С тех пор, как я перешёл в "Ахмат", Грозный стал мне вторым домом. Спасибо всем! Обнимаю! Фелипе Визеу. "Ахмат" – сила", —сообщил Визеу в своём аккаунте Instagram.



Фелипе Визеу перешел в "Ахмат" в зимнее трансферное окно на правах аренды до конца сезона из итальянского "Удинезе". В составе грозненского клуба бразильский нападающий провёл 2 матча в РПЛ.



Ранее стало известно, что бразильские футболисты "Ахмата" обратились в посольство своей страны в России, чтобы улететь на родину.



"Ахмат" после 22-х туров занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. В настоящее время чемпионат России по футболу приостановлен до 31-го мая из-за пандемии коронавируса.