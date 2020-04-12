Глушаков - о Каррере: после чемпионства началось... Он делал какие-то постановочные сцены

Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков рассказал о работе в "Спартаке" под руководством Массимо Карреры.
Фото: Sportbox
"Мы доверились Каррере, а он доверился нам. Работали вместе, все было нормально, была команда, был коллектив. Поэтому мы и добились единого результата. В команде были отличные отношения. До чемпионства все было идеально. Но после чемпионства началось…

Что изменил Каррера, возглавив "Спартак"? Добавил физики и какой-то мотивации. Команда начала жить. Поменялся эмоциональный фон. Плюс добавился Пилипчук, который делал акцент на тактику

Увидел фото Назарова в шапке с названием благотворительного фонда и поставил лайк. А к вечеру как началось… Каррера, конечно, психанул. Но к этому уже шло. Он хотел поменять капитана, было еще множество моментов. Он делал какие-то неправильные, постановочные сцены… Вся команда это видела. Это был момент, когда меня нужно было убрать и отправить в дубль. Я и Ещенко хотели поговорить с Каррерой, но он не захотел", — сказал Глушаков в эфире телеканала "Матч ТВ".


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Теги: Глушаков Каррера Ахмат Спартак
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