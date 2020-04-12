- Меня устраивала игра со всеми партнерами — Н`Жи, Игбун, Панченко. Постепенно мы привыкли друг к другу, понимали свои способности. Клинтон, скажем, очень быстр: забрасывайте ему мяч, и он точно добежит.
Но форварда вроде Комличенко мы ждали. Николай и правда очень важен для "Динамо". Он очень мощный, особенно наверху. Умеет придержать мяч, обыграться с партнером и пробить — удар у него сильнейший. Николай добавляет нам возможностей, — приводит слова немца Sport24.
В московское "Динамо" Комличенко перешел в период зимней паузы текущего сезона из чешского клуба "Млада-Болеслав". Контракт с нападающим был подписан на 4 с половиной года. В сезоне 2019/20 Николай провел за московский клуб 3 матча и отметился голом. После 22-х туров "Динамо" расположилось на 6-й строчке таблицы, имея в активе 30 очков.
Одноклубник россиянина немец Максимилиан Филипп перешел в "Динамо" из дортмундской "Боруссии". Контракт был подписан на 4 года. В составе столичного клуба немец забил 7 голов.
Напомним, из-за активного распространения коронавирусной инфекции в стране чемпионат России был приостановлен как минимум до 31 мая.
Филипп: форварда вроде Комличенко мы ждали, он правда очень важен для "Динамо"
Форвард московского "Динамо" Максимилиан Филипп поделился мнением о своих одноклубниках, а также выделил Николая Комличенко.
Фото: Чемпионат
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