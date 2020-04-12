Тарасов прорекламировал нелегальную букмекерскую контору

Футболист выложил фотографию, где на нем майка с названием компании.
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Отметим, что букмекерская контора, доменное имя которой было зарегистрировано 2 недели назад не имеет лицензии на осуществление подобной деятельности. На этой букмекерской конторе свой счет можно пополнить только через Free-Kassa, через которую часто работают только мошенники.
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