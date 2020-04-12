Тарасов прорекламировал нелегальную букмекерскую контору

Полузащитник "Рубина" Дмитрий Тарасов опубликовал на своей странице в инстаграме рекламу нелегальной в России букмекерской конторы.Футболист выложил фотографию, где на нем майка с названием компании."Ребята, я знаю, что эта тема интересна среди моих подписчиков, и я долго думал, с какой компанией начать взаимодействовать, чтобы все было честно! Ведь я спортсмен и хорошо разбираюсь в спортивных событиях. Я выбрал именно эту компанию. Заходите по ссылке на сайт. Это надежный букмекер на рынке!" - написал Тарасов.Отметим, что букмекерская контора, доменное имя которой было зарегистрировано 2 недели назад не имеет лицензии на осуществление подобной деятельности. На этой букмекерской конторе свой счет можно пополнить только через Free-Kassa, через которую часто работают только мошенники.