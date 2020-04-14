Ранее Алиев защищал цвета российских команд "Локомотива" и "Анжи".
- Крым — это Украина. Хочу, чтобы братские народы России и Украины жили так же, как это было до 2013 года. Чтобы мы дружили и хорошо ладили, для меня это важно.
Вернуть Крым Украине? Это президенты должны между собой договариваться. То, что мы видим по телевизору, что там Порошенко обвиняют… Никто ничего не знает. Если бы люди знали правду, то все бы давно решилось. И никто бы не забирал у нас Крым, все было бы нормально, - приводит Sport24 слова Алиева.
Напомним, что Алиев завершил карьеру футболиста в 2018 году.
"Никто бы не забирал у нас Крым, все было бы нормально". Алиев - об отношениях между Россией и Украиной
Бывший игрок сборной Украины Александр Алиев заявил, что хотел бы мира между двумя странами.
Фото: dynamomania
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