"В Витебске тюрьма находится не в центре города, но мы туда ходили играть в футбол. Отправили нашу команду, которая состояла из ребят 1994 года рождения. Это была тюрьма для несовершеннолетних. Помню, как мы проходили рядом с тюремными заборами с колючими проволоками, нас серьёзно обыскивали. Получили довольно интересный опыт.
Я бы не сказал, что там люди были агрессивные, злые. Хорошо поиграли, пообщались. Мне кажется, что некоторым несовершеннолетним, которые ведут плохой образ жизни, не имеют правильного представления о жизни, полезно провести подобную экскурсию, чтобы они увидели, как живут люди в таких местах. Может, кто-то и переосмыслит свою жизнь", — цитирует Золотова пресс-служба "Урала".
Николай Золотов присоединился к "Уралу" в зимнее трансферное окно на правах свободного агента в зимнее трансферное окно, подписав контракт до 2022-го года. Ранее белорусский защитник выступал у себя на родине за "Витебск" и "Солигорск".
За новый клуб 25-летний защитник провёл два матча в чемпионате России.
После 22-го тура "Урал" располагается на десятой строчке в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 25 очков.
Российская Премьер-лига приостановлена до 31-го мая по причине распространения коронавирусной инфекции.
Защитник "Урала" рассказал, что играл в футбол в тюрьме
Белорусский защитник "Урала" Николай Золотов рассказал, как принимал участие в футбольном матче в тюрьме города Витебск.
Фото: ФК "Урал"
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