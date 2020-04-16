"Вы знаете, я не знаю, нужно ли мне вообще в эту полемику вдаваться. Когда ушел Семин, Алиев хотел уйти за ним и делал все, чтобы его выгнали из команды. Например, без причины не являлся на тренировки.
Я совершенно не хочу вступать с ним в полемику. Жизнь показала, кто прав, а кто виноват. По тому, как закончилась его карьера, все понятно. Ольга Смородская тут совершенно ни при чем. Куда хотел, туда и уехал", — приводит слова Смородской Sport24.
Ольга Смородская с 2010-го по 2016-й год занимала пост президента московского "Локомотива". В эти годы "железнодорожники" завоевали Кубок России, в сезоне 2014/2015.
Ранее Александр Алиев рассказал о непростых отношениях с Ольгой Смородской.
Алиев - о Смородской: она поступила неправильно, хотела себя показать хозяйкой
В нынешнем сезоне РПЛ "Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице. Подопечные Юрия Семина набрали 41 очко и отстают от лидирующего "Зенита" на 9 баллов.
Смородская: Алиев делал все, чтобы его выгнали из "Локомотива". Не хочу вступать с ним в полемику
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская прокомментировала недавнее высказывание экс-игрока "железнодорожников" Александра Алиева в свой адрес.
Фото: ФК "Локомотив"
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