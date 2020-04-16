Смолов за последние две недели провёл 125 часов в CS:GO Нападающий "Сельты" Фёдор Смолов подсел на игры во время карантина. Фото: ФК "Сельта" За последние две недели 30-летний футболист провёл в игре 125 часов (В среднем, 9 часов день). Всего в CS:GO Смолов отыграл 1 885 часов.Напомним, Смолов арендован "Сельтой" до конца сезона у московского "Локомотива".Нынешний сезон в европейских лигах, кроме белорусской, был приостановлен из-за пандемии коронавируса в мире.(Фото: Твиттер Nozeratti) Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях! Сегодня, 16:13 Опубликовал: Айнур Шаймарданов Теги: Локомотив Сельта Смолов Коронавирус Нашли ошибку в статье? Напечатать (1) 20 1 2 3 4 5