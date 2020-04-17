Генеральный директор "Крыльев": практически со всеми договорились о снижении на 40%

Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков рассказал о ситуации внутри команды с урезанием зарплат на время простоя РПЛ.

Фото: ФК "Крылья Советов"