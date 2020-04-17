Напомним, что РФС приостановил сезон минимум до 31 мая.
- У всех разные ситуации, договорились со всеми, даже с теми, у кого контракт заканчивается или кто находится в аренде.
Начали писать про Рыжикова, но он один из первых согласился. Практически со всеми договорились о снижении на 40%, - приводит ТАСС слова Шашкова.
"Крылья" после 22-х туров занимают предпоследнее место в лиге.
"Те деньги, которые мы не получим, пойдут на больницы, зарплаты врачам". Дмитрий Комбаров о сокращении зарплат
Генеральный директор "Крыльев": практически со всеми договорились о снижении на 40%
Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков рассказал о ситуации внутри команды с урезанием зарплат на время простоя РПЛ.
Фото: ФК "Крылья Советов"
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