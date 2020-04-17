Напомним, Думбия выступал за ЦСКА с 2010 года по 2015, а также возвращался в аренду из "Ромы" в сезоне 2015/2016.
- Сейду Думбия имел потрясающую статистику, однако все его показатели были... Скажем так, 70-летний пожилой человек пробежал бы больше, совершил бы больше спринтов и бил бы лучше по воротам. Но человек умел забивать, не умея бить по воротам.
Статистически он вообще не должен был быть профессиональным футболистом и даже любителем. Однако оказался одним из лучших игроков, с кем я работал, - приводит слова Слуцкого "СЭ".
Всего за красно-синих Думбия забил 66 голов за 108 матчей. В текущем сезоне форвард выступал за швейцарский "Сьон".
Слуцкий - о Думбия: статистически он не должен был быть даже любителем
Бывший наставник ЦСКА Леонид Слуцкий поделился впечатлениями от совместной работы с форвардом Сейду Думбия.
Фото: soccer.ru
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