Тихонов - о Шюррле: мои ожидания он не оправдал

Бывший игрок "Спартака" Андрей Тихонов прокомментировал нежелание руководства красно-белых выкупать Андреа Шюррле.
Фото: GLP
О решении руководства рассказал генеральный директор московского клуба Томас Цорн.

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- Нужно сказать спасибо Шюррле за первые его игры, которые он провел достаточно хорошо, а остальное поставить в минус. По крайней мере мои ожидания он не оправдал, не знаю, как ожидания специалистов.

По первым нескольким играм он выглядел неплохо, думали, что так будет продолжаться, потому что он будет набирать форму. Сказались травмы, психологические проблемы; думаю, во второй части чемпионата он никого не впечатлил, - приводит ТАСС слова Тихонова.

В текущем сезоне Шюррле провел в рамках РПЛ 13 матчей, забил гол и сделал два ассиста. В 2020-м году хавбек на поле не выходил.

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Теги: Тихонов Шюррле Спартак Российские трансферы
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