Всё на белом!??? За день до игры с @zenit_spb на базе в Тарасовке в 2001году,с моим другом-Парфёшей,сегодня Дмитрий Владимирович?,испортив три майки-получилось то,что ушло в массы! Всех «МЯСНИЧКОВ» с праздником!?????? Берегите семьи!!!??