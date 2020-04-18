Бывший директор "Анжи" рассказал, кому из тренеров не удалось справиться с авторитетом Это’О

Экс-генеральный директор "Анжи" Герман Чистяков ответил на вопрос о роли Самюэля Это’О в махачкалинской команде.

Фото: sportbox