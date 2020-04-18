Это’О провел в дагестанской команде период с 2011 года по 2013-й.
- Нормально ли, когда у футболиста вес в клубе сравним с авторитетом главного тренера? Абсолютно нормально. Это вопрос к тренеру. Кто-то может этим управлять и с этим справляться, как Хиддинк, кто-то нет, как Красножан. Даже молодой и неопытный специалист Гордеев спокойно находил подходы, чтобы и свой авторитет укреплять, и игрока правильно мотивировать. Кому-то это дано, кому-то – нет.
Но бояться сильных личностей в команде — это значит никогда ничего не выигрывать. Да и не был Это’О никаким серым кардиналом. Его авторитет признан всеми, к его мнению прислушивалась и раздевалка, и тренер, поэтому никакой нужды в подковерных играх не возникало вообще, - приводит "СЭ" слова функционера.
В текущем сезоне "Анжи" выступил в ПФЛ. На момент перерыва команда занимает предпоследнее 15-е место в зоне Юг.
Бывший директор "Анжи" рассказал, кому из тренеров не удалось справиться с авторитетом Это’О
Экс-генеральный директор "Анжи" Герман Чистяков ответил на вопрос о роли Самюэля Это’О в махачкалинской команде.
Фото: sportbox
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