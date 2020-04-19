В этот коллектив попал и единственный обладатель "Золотого мяча" среди голкиперов, легенда советского футбола Лев Яшин.
Сборная Европы: Лев Яшин (Россия), Паоло Мальдини (Италия), Франц Беккенбауэр (Германия), Жерар Пике (Испания), Йохан Круифф (Нидерланды), Бобби Мур (Англия), Зинедин Зидан (Франция), Ференц Пушкаш (Венгрия), Криштиану Роналду (Португалия), Уве Зеелер (Германия), Марко ван Бастен (Нидерланды).
Испанец Висенте дель Боске выбран главным тренером.
Напомним, Лев Яшин с 1950 по 1971 защищал цвета московского "Динамо". Это был единственный профессиональный клуб в карьере игрока. В составе "Динамо" Яшин провел 326 матчей в чемпионате России и пропустил 240 голов. Также голкипер выступал за сборную СССР с 1954 по 1970. В составе национальной команды стал чемпионом Европы.
Блаттер включил Льва Яшина в сборную всех времен
Экс-глава ФИФА Йозеф Блаттер составил сборную всех времен, в которую вошли известные игроки разных чемпионатов.
Фото: BBC
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