"Кроме грузин никого не отделяем, потому что они – отдельный вид искусства. Они очень смешные ребята. Говорили, когда они только приехали, что за два, максимум три месяца выучат русский полностью.
Сейчас прошел уже почти год, а ребята знают "привет", "как дела?" и "когда зарплата?". Нет, они понимают, но сказать им тяжело, видимо.
Сейчас "Рубин" отказался от грузинского переводчика. Наверное, сделали так, чтобы они быстрее выучили язык, хотя я не знаю, плюс это или минус. Они еще далеки от знания языка", — приводит слова Маркова "Бизнес Online".
Напомним, что в "Рубине" с начала сезона выступали четыре грузинских футболиста: Зурико Давиташвили, Хвича Кварацхелия, Ника Капиани и Бека Микелтадзе. Последние двое в зимнее трансферное окно были отданы в аренду в волгоградский "Ротор".
Кварацхелия и Давиташвили забили по два мяча в текущем сезоне в составе "Рубин".
"Рубин" после 22-х туров идёт на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ, в зоне стыковых матчей. Подопечные Леонида Слуцкого имеют в своём активе 23 очка.
Марков: грузины в "Рубине" обещали выучить русский, но через год знают только "привет", "как дела" и "когда зарплата?"
Нападающий "Рубина" Евгений Марков рассказал, как учат русский язык его грузинские одноклубники.
Фото: ФК "Рубин"
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