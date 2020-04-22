Муса опроверг заболевание коронавирусом

View this post on Instagram
It has come to my notice that certain individuals have decided to post ????? ???? about me testing positive to Covid 19. ? ? This is a pandemic taking peoples lives in thousands so it is sad that some people want to use this to gain followers or views on their pages by spreading falsehood. ? ? ?? ?????? ??? ? ???? ?? ???? ????? ?????? ??? ??????? ?? ?????? ??? ??????????'? ???? ?? ????????? ??? ?? ???? not because any of us have the virus.? ? We are perfectly okay and have not tested positive to the virus. Please don't fall for the malicious messages circulating about me or my family. ? ? ???? ????, ???????? ?????? ??????????. ?
Ранее футболист заявил, что вернувшись в Нигерию, он намерен самоизолироваться. Многие восприняли это как информацию о том, что у нападающего коронавирус.
— Мне стало известно, что некоторые личности решили публиковать ложные новости о том, что я сдал положительный тест на COVID-19. Эта пандемия уносит жизни людей тысячами, поэтому грустно, что некоторые люди хотят использовать это, чтобы получить подписчиков или просмотры на своих страницах, распространяя ложь. Моя семья и я прибыли из Саудовской Аравии и решили следовать распоряжению правительства о 14-дневной изоляции, а не потому что у кого-то из нас есть вирус. Мы в полном порядке и у нас не было положительного результата на вирус. Пожалуйста, не поддавайтесь на злонамеренные сообщения относительно меня или моей семьи. Берегите себя, поддерживайте социальное дистанцирование, — написал футболист в своём инстаграме.
27-летний Муса выступал за ЦСКА с 2012 по 2016, а также в 2018 году. Летом 2016 года армейцы продали права на футболиста английскому "Лестеру". Сейчас форвард играет в составе "Ан-Наср".
Напомним, все европейские чемпионаты, кроме белорусского, были приостановлены из-за пандемии коронавируса в мире. Тинькофф Российская Премьер-лига остановлена как минимум до 31 мая.
В России за минувшие сутки у 4 774 человек выявили коронавирус. Общее число заболевших в стране — 62 773 человека. 4 891 из них вылечилось, 555 — умерло.