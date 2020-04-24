В матче 5-го тура чемпионата Белоруссии украинец ударил ногой игрока соперника, за что был удален с поля. По сообщениям СМИ, игрок после матча пытался ударить главного судью матча Сергея Чистова.
32-летний Хачериди был оштрафован 1350 белорусских рублей (40 тысяч российских рублей) и дисквалифицирован на 5 матчей.
Напомним, чемпионат Белоруссии — единственный, который не был приостановлен из-за пандемии коронавируса.
Хачериди, который пытался ударить судью, дисквалифицировали и оштрафовали
Защитник брестского "Динамо" Евгений Хачериди получил наказание за попытку ударить судью в матче с "Витебском".
Фото: Getty Images
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