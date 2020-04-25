— Когда появилась возможность перейти в "Спартак", я был счастлив. Хотя времена были другими. В газетах почти ничего не писали о России. Совсем чуть-чуть знал о вашем футболе лишь потому, что Робсон играл в "Спартаке", да и некоторые друзья прошли через российский чемпионат.
Меня вообще не планировали брать в "Спартак". Хотели взять Алешандре Лопеса, он был главной целью клуба. Когда мы приехали вместе, с Алешандре были готовы подписать контракт сразу же, по поводу меня не было вообще никакой конкретики. Тогда наш агент сказал: "Хорошо. Алешандре подпишет с вами соглашение. Но хочу, чтобы вы дали шанс и Маркао. Пусть пройдёт у вас просмотр". Слава богу, я был в порядке, в форме, хорошо играл в Бразилии. Но в "Спартаке" мне пришлось тренироваться и доказывать примерно две недели. Лишь после этого предложили контракт. Был очень рад. А ещё, помню, тогда, в июле или августе, было ужасно холодно, — цитирует Маркао "Чемпионат".
47-летний Маркао выступал за "Спартак" в сезоне 2000/01, став с клубом чемпионом России. Завершил игровую карьеру в 2009 году.
Экс-форвард "Спартака" Маркао: меня вообще не планировали брать. Пришлось доказывать примерно две недели
Бывший нападающий "Спартака" Маркао вспомнил детали перехода в московский клуб.
Фото: Getty Images
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