"Глушаков, без сомнения, лидер того "Спартака", который взял чемпионство в сезоне 2016/2017.
Он успевал и в отборе, и впереди. Он забивал важнейшие мячи. Тяжело переоценить его вклад в тот титул", — сказал Калиниченко в эфире "Матч ТВ".
Денис Глушаков играл за "Спартак" в период с 2013-го по 2019-й год. С "красно-белыми" российский полузащитник стал чемпионом и обладателем Суперкубка России. Глушаков всего провёл 173 матча за московский клуб, в которых забил 23 гола и отдал 10 результативных передач.
С лета 2019-го Глушаков выступает за грозненский "Ахмат", подписав контракт на один сезон. За новый клуб полузащитник провел 17 матчей в РПЛ и забил 2 гола.
Калиниченко: Глушаков был лидером чемпионского "Спартака"
Экс-игрок "Спартака" Максим Калиниченко охарактеризовал роль Дениса Глушакова в чемпионском для москвичей сезоне 2016/2017.
Фото: ФК "Спартак"
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