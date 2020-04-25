"Он для нас талантливый и сильный футболист. Для нас. А вот для "Ромы", для Италии… Не знаю. Нет ответа. Может быть, его в Серии А не особо знают. Вы правильно заметили, что Кокорин многовато пропустил, не играл. Весной возобновил карьеру. Но что значит для европейского футбола команда "Сочи"? Конечно, Кокорин — это тот футболист, который чего-то стоит. Так? Он имеет право на оптимальный выбор", - цитирует Орлова "Спорт-Экспресс".
Александр Кокорин на правах аренды выступает за "Сочи". В текущем сезоне он провел 4 матча, забил три гола и сделал две передачи. Его контракт с "Зенитом" истекает летом.
Вчера Кокорин сообщил, что в его услугах заинтересованы три итальянских топ-клуба. Один из них - римская "Рома".
"Для нас он сильный футболист. А для Италии?" Геннадий Орлов - о Кокорине
Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал слова форварда "Зенита" Александра Кокорина об интересе к нему со стороны итальянских топ-клубов.
Фото: © Архив Орлова
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