"Самый безбашенный одноклубник? Конечно, я сразу вспоминаю о Гленне Вербаувхеде. Благодаря нему моя юность стала ярче. В "Зените" Фернандо Риксен был хорош. Он делал абсолютно всё, чтобы было запрещено: выпивка, женщины, кокаин.
Его поймали после допинг-теста, тогда для него в "Зените" всё закончилось. Он взял меня под своё крыло в Санкт-Петербурге. Дик Адвокат видел это и предупреждал меня о нём. Вскоре я и сам всё понял. Риксен был отличным парнем. Когда я узнал, что он скончался, я подумал: "43 года, такой молодой… Хорошо, что он жил за троих", — цитирует Ломбертса De Morgen.
Фернандо Риксен выступал за "Зенит" с 2006-го по 2009-й год. В составе "сине-бело-голубых" голландский полузащитник провёл 36 матчей и забил два мяча. С "Зенитом" Риксен выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также Кубок и Суперкубок УЕФА.
В октябре 2013 года Риксен сообщил, что ему поставлен диагноз боковой (латеральный) амиотрофический склероз. В сентябре 2019-го года Фернандо Риксен скончался после продолжительной болезни.
Ломбертс назвал Риксена самым безбашенным одноклубником в "Зените"
Экс-игрок "Зенита" Николас Ломбертс назвал своего самого безбашенного одноклубника в составе "сине-бело-голубых".
Фото: ФК "Зенит"
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