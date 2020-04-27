— Сербский тренер — абсолютно не уровень Лиги чемпионов, тренировал в третьесортных чемпионатах по одному году. Не уровень "Локомотива" совсем.
И мотивы этого решения, думаю, следует искать не в области спорта. В спорте Юрий Павлович Семин добивается в последние несколько сезонов очень высоких результатов. Наверное, если быть последовательным в своих решениях, то необходимо его продлевать, — рассказал Геркус в интервью Sport24.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Юрия Сёмина на посту наставника "Локомотива" заменит Марко Николич, который должен подписать контракт на два года с зарплатой в два раза меньше, чем у россиянина.
Контракт Сёмина с "Локомотивом" действует до 31 мая 2020 года, что ставит невозможным его руководство командой в случае возобновления чемпионата России, который был приостановлен как минимум до 31 мая.
Геркус: Николич тренировал в третьесортных чемпионатах по одному году. Не уровень "Локомотива" совсем
Экс-президент "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал возможное название Марко Николича на пост главного тренера клуба.
Фото: Getty Images
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