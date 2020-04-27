"Мое личное желание — это то, чтобы чемпионат продолжился. Чтобы побыстрее мы все выздоровели и скорее увидели болельщиков на трибунах. Поэтому я надеюсь на оптимистичный вариант развития событий.
Что касается варианта с признанием чемпионата несостоявшимся, то никакой роли не играет, устраивает ли меня нынешняя таблица или нет. Надеюсь, этого не случится. Для меня было бы интересно, если бы мы продолжили чемпионат", — цитирует Семина Sport24.
"Локомотив" после 22-х туров располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Юрия Семина набрали 41 очко и отстают от лидирующего "Зенита" на 9 баллов.
Напомним, что вчера появилась информация, что следующим главным тренером "железнодорожников" станет сербский специалист Марко Николич. По информации в СМИ, он уже подписал предварительный контракт с московским клубом.
Чемпионат России по футболу приостановлен до 31-го мая по причине пандемии коронавируса.
Сегодня на совместном заседании РПЛ и РФС обсуждались возможные даты возобновления чемпионата:
РПЛ может быть возобновлена 21-го или 28-го июня
Семин: для меня интересно, чтобы мы продолжили чемпионат
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин отреагировал на новость о возможном возобновлении РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
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