У "Уфы" появился новый автобус (видео) Официальный Instagram-аккаунт футбольного клуба "Уфа" сообщил, что у команды появился новый автобус. View this post on Instagram Новый автобус ФК «Уфа» уже в нашем городе! ? #фкУфа #МыУфа A post shared by ФК УФА / UFA FC (@ufafc) on Apr 27, 2020 at 6:34am PDT "Уфа" после 22-х туров располагается на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России по футболу. Подопечные Вадима Евсеева набрали 27 очков.В настоящее время российская Премьер-лига приостановлена до 31-го мая из-за пандемии коронавируса. Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях! Сегодня, 17:41 Опубликовал: Александр Зуб Теги: Уфа Нашли ошибку в статье? Напечатать (0) 0 1 2 3 4 5