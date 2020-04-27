"Иностранные игроки на тренировках особо не выкладывались – фигней страдали, зато на играх давали результат, поэтому и играли. Ничего не имею против – красавцы. Чего им в таком случае перетруждаться?
Я нормально на это смотрел, чего мне в том возрасте, негодовать? Разве что было видно, что Дзюбе обидно. За одни и те же вещи иностранцу могли ничего не сказать, а его как-то наказать", — цитирует Козлова "Чемпионат".
Дзюба является воспитанником "Спартака". За основную команду "красно-белых" нападающий выступал с 2006-го по 2015-й год, неоднократно уходя в аренду. Затем Дзюба на правах свободного агента перешёл в питерский "Зенит".
Всего в составе "Спартака" Артём Дзюба провёл 164 матча, забил 38 мячей и отдал 23 голевые передачи. Трижды Дзюба со "Спартаком" стал серебряным призером чемпионата России.
В нынешнем сезоне на счету Артёма Дзюбы 15 голов и 12 ассистов в 28-ми матчах за "Зенит" во всех турнирах.
Козлов: Дзюбе было обидно, что легионеры в "Спартаке" на тренировках фигней страдали, а в матчах давали результат
Экс-игрок "Спартака" Александр Козлов рассказал, как иностранцы относились к тренировкам в московском клубе.
Фото: ТАСС
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