— Я думаю, что сезон не отменят. Должны будут доиграть. А если и решат его обнулить, то пусть обнуляют. С этим у нас в стране все нормально, — рассказал Кафельников в эфире Sportcast.
Тинькофф Российская Премьер-лига приостановлена как минимум до 31 мая из-за пандемии коронавируса. За последние сутки в России подтверждено 6 411 случаев заражения (Всего — 93 558). 8 456 человек выздоровело, 867 — умерло.
Кафельников — о сезоне РПЛ: я думаю, что сезон не отменят. А если и решат его обнулить, то пусть обнуляют
Бывший теннисист Евгений Кафельников высказался о возобновлении сезона в РПЛ.
Фото: Getty Images
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