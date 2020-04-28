— Ну, аннулируйте тогда весь сезон полностью, чтобы те, кто сейчас лидирует, не стали чемпионами. Я где-то читал, что есть сценарий все оставить как есть, что "Зенит" чемпион, и далее пошло. Я с этой позицией категорически не согласен.
В любом случае надо доигрывать. При пустых трибунах? Да ради бога! Я не против, пускай доигрывают при пустых трибунах, — рассказал Кафельников в интервью "Р-Спорту".
Чемпионат России по футболу был приостановлен 16 марта после 22 проведенных туров.
Футбола в России не будет как минимум до 31 мая. Такое решение связано с распространением коронавируса в стране. Число общих случаев заболевших в России превысило 99 тысяч. 5 841 человек вылечилось, 972 — умерло.
Кафельников: аннулируйте тогда весь сезон полностью, чтобы те, кто сейчас лидирует, не стали чемпионами
Бывший теннисист Евгений Кафельников высказался на тему возобновления или досрочной остановки чемпионата России.
Источник: getty images
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