"Думаю, что индивидуальные тренировки на форму не повлияют. Игроки, когда получают серьезную травму, не тренируются полгода. Лишь один месяц они занимаются с мячом, остальное время — фитнес. Думаю, что здесь необходимо задуматься о психологическом факторе. С этой стороны им тяжелее, чем в "физике", - приводит слова Шаронова "Р-Спорт".
Напомним, практически все европейские чемпионаты были приостановлены из-за пандемии коронавируса. Российская Премьер-лига может возобновиться во второй половине июня.
Шаронов считает, что после окончания пандемии коронавируса у игроков будут трудности в психологическом плане
Экс-наставник "Рубина" Роман Шаронов заявил, что футболисты по окончании пандемии коронавируса будут испытываться проблемы в психологическом плане.
Фото: © ФК "Рубин"
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