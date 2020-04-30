Шаронов считает, что после окончания пандемии коронавируса у игроков будут трудности в психологическом плане

Экс-наставник "Рубина" Роман Шаронов заявил, что футболисты по окончании пандемии коронавируса будут испытываться проблемы в психологическом плане.

Фото: © ФК "Рубин"