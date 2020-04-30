Об этом сообщает "СЭ".
По информации источника, игрок бело-голубых Максимилиан Филипп перенес операцию и сможет вернуться в общую группу только через месяц.
Сообщается, что прошедшей зимой у немецкого футболиста произошло защемление нерва. После консервативного лечения боли не прошли, и клуб решился на операцию.
Напомним, что сезон в российском футболе на данный момент приостановлен.
В текущем чемпионате Филипп забил семь голов за 14 матчей и сделал один ассист.
Филипп был прооперирован в Германии
Форвард московского "Динамо" Максимилиан Филипп перенес операцию на запястье правой руки в клинике Берлина.
Фото: ФК "Динамо"
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